Политика Вашингтона по поводу поставок ракет большой дальности Киеву не поменялась. США не намерены предоставлять их ВСУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico – передаёт ТАСС.

Ранее о намерении поставить в распоряжение украинской армии снаряды увеличенной дальности (до 300 километров) заявили власти Великобритании. При этом Киеву Лондон поставил условие, что ракеты могут применяться только для обороны, то есть для нанесения ударов на территории Украины. Politico отмечает, что ракеты, которые предоставит Соединённое Королевство схожи по своим параметрам с американскими ATACMS.

Источники издания во властных структурах США в то же время заявили, что несмотря на действия Великобритании, Белый дом не планирует отправлять ВСУ ATACMS. В то же время власти США отмечают, что намерены дальше оказывать Украине военную помощь: поставлять бронетехнику, системы ПВО, боеприпасы и так далее.