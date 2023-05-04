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В распоряжение ВСУ Вашингтон передал систему противовоздушной обороны Patriot. Она была доставлена на Украину ещё на прошлой неделе. Об этом заявила корреспондент американского издания Politico Лара Селигман у себя в твиттер-аккаунте. Официальной информации на этот счёт пока не было – сообщает ТАСС.

Селигман со ссылкой на неназванного высокопоставленного армейского чиновника США также рассказала, что на Украину вернулись военнослужащие ВСУ, которые обучались в США управлять системой Patriot. Тренировки проводились на одной из баз в штате Оклахома.

Ранее США заявляли, что передадут Киеву “пэтриоты” и проведут для личного состава ВСУ курс подготовки по управлению этими системами ПВО. Позже появлялась информация, что Вашингтон предоставит военную технику раньше, чем планировалось, а бойцов ВСУ подготовит быстрее, чем ожидалось. По мнению специалистов, спешка могла быть продиктована контрнаступлением ВСУ – предоставить системы ПВО и обучить личный состав решили до планируемых украинской армией попыток начать наступательную операцию.

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