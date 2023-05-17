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Власти США в целом не возражают, чтобы Украина получила давно запрашиваемые киевскими властям истребители F-16. Но сам Вашингтон такие поставки пока не планирует, а не возражает лишь против поставок боевых самолётов другими странами, где указанные истребители есть на вооружении. Об этом со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве США пишет издание Politico – передаёт РИА “Новости”.

Впрочем, как уточняется в публикации, никаких окончательных решений на этот счёт ещё не принято.

Politico напоминает: ранее высокопоставленные лица Пентагона заявляли, что Украине на нынешнем этапе конфликта с Россией не нужна современная боевая авиация – в приоритете должны быть системы ПВО, бронетехника, артиллерия и другая техника для ведения оборонительных боевых действий.

Ранее сообщалось, что Киев надеется получить от своих западных союзников до полусотни самолётов F-16. Но в странах Запада пока нет единого мнения по поводу поставок истребителей Киеву.

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