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На Украине всерьёз опасаются очередных утечек секретных данных. Именно поэтому киевские власти не делятся деталями грядущего контрнаступления со своими союзниками на Западе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico. Выдержки из соответствующего материала приводит ТАСС.

В начале апреля в Сеть утекли секретные документы Пентагона, которые, в основном, касались ситуации на Украине. В слитых данных сообщалось о расположении украинских войск, их подготовке на Западе, о боевых потерях, запасах вооружения и так далее. Теперь Украина не передаёт данные своим союзникам о том, когда намерена начать контрнаступление, о расположении войск ВСУ и другую информацию.

Источники Politico также сообщили, что власти в Киеве на раскрывают детали будущего контрнаступления даже представителям законодательной ветви власти, то есть депутатам.

На Украине о планах начать контрнаступление говорят уже несколько месяцев. По мнению специалистов, наступательная операция может начаться в ближайшее время. Так, на Западе заявляли, что уже передали Киеву достаточно вооружения для контрнаступления.

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