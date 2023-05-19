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В Вашингтоне подготовили запасной план в случае провала ВСУ в результате их контрнаступления. Такая информация появилась в американском издании Politico. В статье говорится, что несмотря на свои обещания поддерживать киевский режим до конца, американские власти уже занимаются разработкой плана по заморозке украинского конфликта.

Возможно, он будет приостановлен на несколько лет или даже на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове. Северная и Южная Корея друг друга не признают, однако боевых действий все же не происходит.

В материале говорится, что в случае провала украинского контрнаступления, Киев потребует еще больших вливаний с целью обеспечения вооружения украинской армии. А поредевшие ряды ВСУ будет необходимо восполнить новыми мобилизованными, поэтому призыв на Украине будет еще более активным. Отмечается, что если США решат заморозить конфликт, то Зеленский по итогу потеряет свою власть. Именно поэтому он исключает возможность любых переговоров, чтобы не прекращать боевые действия.

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