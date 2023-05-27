Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 24 февраля прошлого года через границу РФ прошли 3,5 миллиона граждан Украины. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Он отметил, что с началом конфликта на рубежах России появилась серьезная угроза, так как противник пытается забрасывать в страну диверсионные группы и устраивать провокации. Несмотря на это, въезд украинцев продолжается.

В настоящий момент в связи со сложной гуманитарной ситуации на территорию РФ пропускают лиц, которые были вынуждены покинуть свое место жительства. В результате около 3,5 миллионов украинцев пересекли российскую границу.

После проникновения в Белгородскую область группы диверсантов ВСУ принято решение существенно усилить охрану границы и контрразведывательный режим. Кроме того, внедряется комплекс дополнительных мер по инженерно-техническому прикрытию российских рубежей.

Вам может понравиться

«РВ»: ВКС России наносят мощный комбинированный удар по военным объектам на Украине

В ночь на 26 мая ВС РФ продолжили наносить массированные комбинированные удары по Украине. Для этой цели использовались стратегические ракетоносцы Ту-95МС и беспилотные аппараты “Герань-2”, передает портал “Русская весна”. По

Нуланд признала участие США в подготовке плана контрнаступления Украины

Соединенные Штаты на протяжении 4-5 месяцев помогали Украине готовить контрнаступление, заявила замглавы американского Госдепартамента Виктория Нуланд. Она отметила, что Вашингтон не собирается прекращать поддержку Украины, а будет оказывать ее “столько,

Военный эксперт Кнутов: Планы Зеленского по развитию украинской авиации обречены на провал

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает заменить советские самолеты на американские F-16, что подтверждает его заявление о концепции развития украинской авиации. Вот только этот проект заранее обречен на провал, уверен военный