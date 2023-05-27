С 24 февраля прошлого года через границу РФ прошли 3,5 миллиона граждан Украины. Об этом агентству ТАСС рассказал глава Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов.

Он отметил, что с началом конфликта на рубежах России появилась серьезная угроза, так как противник пытается забрасывать в страну диверсионные группы и устраивать провокации. Несмотря на это, въезд украинцев продолжается.

В настоящий момент в связи со сложной гуманитарной ситуации на территорию РФ пропускают лиц, которые были вынуждены покинуть свое место жительства. В результате около 3,5 миллионов украинцев пересекли российскую границу.

После проникновения в Белгородскую область группы диверсантов ВСУ принято решение существенно усилить охрану границы и контрразведывательный режим. Кроме того, внедряется комплекс дополнительных мер по инженерно-техническому прикрытию российских рубежей.