Несмотря на браваду украинского президента Владимира Зеленского вооруженные силы Украины не смогут выбить подразделения российской армии с занятых позиций на Юго-Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление подполковника американской армии Дэниела Дэвиса.

По словам американского военнослужащего, даже чисто теоретически он не видит возможности для реализации амбициозных планов украинского президента по выходу ВС Украины на границы 1991 года. Дэвис считает, что в настоящий момент для Киева нет фундаментальных основ, которые позволили бы вооруженным силам Украины сформировать ударный кулак, способный вытеснить хорошо оснащенную российскую армию с занимаемых территорий.

Дэвис уверен, что единственной целью Зеленского в будущем контрнаступлении будет попытка сохранить остатки доверия западных лидеров и собственного военного руководства. Однако из-за отсутствия боевой мощи, знаний и необходимых вооружений украинская армия окажется в худшем положении, чем есть сейчас, после своей попытки “контрнаступать”.