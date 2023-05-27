МИД РФ ранее заявил, что перехода к дипломатическому урегулированию конфликта от Украины требуется отказаться от вступления в НАТО и ЕС, а также признать освобожденные территории частью России и сделать русский язык вторым государственным. Советник главы ОП Михаил Подоляк озвучил встречные предложения Киева.

Он заявил, что РФ должна вывести войска с территории Украины, отказаться от арестованных в разных странах активов в пользу Киева, а также сократить число ракет большой дальности. Также Подоляк перечислил еще ряд требований, однако они даже менее реалистичны, чем названные выше.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал так называемую “формулу мира”, состоящую из таких же требований. МИД РФ заявил, что Россия на таких условиях за стол переговоров садится не намерена. Также во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные “хотелки” Киев транслирует специально, чтобы сделать мирный процесс невозможным.