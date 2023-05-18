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Постпредство России при ООН распространило письма с настоятельной просьбой ознакомиться с заявлением начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, содержащим призывы к насилию по национальному признаку, после того как ООН решило проигнорировать обращение российского постпреда.

Речь идет о недавнем интервью Буданова, во время которого он заявил, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», в ответ на вопрос журналиста об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя обращение российского постпреда по поводу заявления Буданова, перешел к откровенным угрозам в адрес россиян.

Подоляк обратился к русским с угрозой: «Каждого из вас Украина достанет». По его словам, Украина преисполнена ненавистью к России, поэтому будет преследовать русских людей всегда и везде. Украинское государство, по словам Подоляки, будет преследовать всех русских, чтобы наказать «физически или юридически».

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