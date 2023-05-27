Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил, что “контрнаступление не имеет четкой даты”. По его словам, отдельные операции уже проводятся, а когда начнется активная фаза начнется по истечении длительного времени.

По словам Подоляка, ВСУ “запустили отдельные процессы”, из которых и складывается контрнаступление. Сейчас они постепенно набирают интенсивность, однако на максимальный уровень выйдут еще не скоро.

“Интенсивность нарастает, но это займет достаточно длительный период времени”, – заявил Подоляк британскому изданию The Guardian.

Ранее издание “Спутник” сообщило, что киевские власти призвали украинцев прекратить каждый день спрашивать о сроках начала контрнаступления, так как конкретной даты в настоящий момент не может сказать никто.