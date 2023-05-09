Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что будущее контрнаступление ВСУ не является одним сражением, способным решить все задачи. Он подчеркнул, что масштабной операции, какую изображают в голливудских фильмах, ожидать не стоит.

По словам Подоляка, контрнаступление не является вопросом «одной недели, дня или месяца». Учитывая масштаб и интенсивность боевых действий, и все усилия, приложенные со стороны России, контрнаступление должно объединить в себе многие военные мероприятия. Причем, среди них могут быть как удачные, так и не очень удачные операции, зарезюмировал украинский чиновник.

Напомним, что украинский министр обороны Алексей Резников в первых числах мая заявил, что украинская армия уже находится на финишной прямой в подготовке к будущему контрнаступлению. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не станут дожидаться поставок истребителей США. Украинская армия начнет свое контрнаступление с имеющимся вооружением.