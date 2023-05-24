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Неоднократно анонсированное контрнаступление Украины на позиции российских войск уже идёт. Однако пока речь идёт не о каком-то масштабном наступлении, а об отдельных операциях в его рамках. Об этом заявил cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеканал Rai 1.

По словам Подоляка, контрнаступательная операция проводится на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Причём это происходит уже несколько дней.

Также в эфире телеканал Подоляк призвал западных союзников Киева выделить самолёты F-16 для перекрытия воздушного пространства. Кроме того, советник Офиса президента Украины в очередной раз заявил, что переданное в рамках военной помощи западное вооружение будет применяться только на тех территориях, которые Украина считает своими. Это территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (все они осенью вошли в состав РФ), а также территория полуострова Крым.

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