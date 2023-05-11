Киевские власти продолжают генерировать причины, по которым европейские страны должны поставлять им вооружение. На этот раз речь зашла о военном конфликте на территории европейских стран, в случае, если на Украину перестанут отправлять оружие. Об этом телеканалу “Рада” заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк – сообщает “Газета.ру”.

Подоляк указал, что в случае отмены поставок вооружений, “начнётся война в других странах Европы”. С кем и почему – советник главы Офиса Зеленского не уточнил. Украинский чиновник также предрёк, что в Европе “увеличится количество терактов”. Опять же в случае, если Украине перестанут давать оружие.

В последнее время киевские власти всё больше говорят об увеличении темпов поставок вооружения ВСУ. Западное оружие, по словам представителей киевских властей, необходимо для успешного контрнаступления на позиции российских войск. Ранее эксперты не раз отмечали, что украинская армия до сих пор не начала наступательную операцию именно потому, что не располагает достаточным количеством военной техники и вооружения.