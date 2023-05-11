ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киевские власти продолжают генерировать причины, по которым европейские страны должны поставлять им вооружение. На этот раз речь зашла о военном конфликте на территории европейских стран, в случае, если на Украину перестанут отправлять оружие. Об этом телеканалу “Рада” заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк – сообщает “Газета.ру”.

Подоляк указал, что в случае отмены поставок вооружений, “начнётся война в других странах Европы”. С кем и почему – советник главы Офиса Зеленского не уточнил. Украинский чиновник также предрёк, что в Европе “увеличится количество терактов”. Опять же в случае, если Украине перестанут давать оружие.

В последнее время киевские власти всё больше говорят об увеличении темпов поставок вооружения ВСУ. Западное оружие, по словам представителей киевских властей, необходимо для успешного контрнаступления на позиции российских войск. Ранее эксперты не раз отмечали, что украинская армия до сих пор не начала наступательную операцию именно потому, что не располагает достаточным количеством военной техники и вооружения.

Вам может понравиться

ВКС России наносят удары по позициям ВСУ на правом берегу Херсона бомбами особой мощности

ВКС России снова атаковали позиции ВСУ на оккупированном правом берегу Днепра в Херсонской области. Портал «Военная хроника» сообщил, что для этой цели использовались планирующие авиабомбы УФАБ-500 и особо мощные боезаряды

В Сети показали кадры бегства боевиков ВС Украины со своих позиций после атаки ЧВК «Вагнер» в Бахмуте

Подразделения вооруженных сил Украины продолжают удерживать многоэтажные дома на западных окраинах Бахмута (ранее Артемовск). Однако даже превращенные в мощные укрепрайоны многоквартирные дома не являются преградой для штурмовых групп ЧВК «Вагнер».

В Греции заявили о невозможности Украины провести успешное контрнаступление

Киевские власти должны пойти на переговоры с Москвой, а не планировать контрнаступление. Оно всё равно окажется провальным. Такое мнение высказал генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу – передаёт РИА