Медработники, которые сейчас находятся в тылу, должны пойти служить в войска. Такое заявление сделал младший сержант одной из механизированных бригад ВСУ, санитарный инструктор Сергей Зайцев. Его слова со ссылкой на телеканал “Рада” приводит РИА “Новости”.

Зайцев рассказал о сложнейшей ситуации, которая в настоящее время сложилась для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте). По словам санинструктора, на передовой не хватает медицинских работников, а также необходимого оборудования для эвакуации и обследования раненых. В частности, украинский военный указал, что на линии боевого соприкосновения нужны колёсные и гусеничные технические средства, передвижные аппараты компьютерной томографии, а главное – медицинские специалисты.

Сейчас большая часть Артёмовска контролируется российскими войсками. Подразделения ВСУ есть только в западной части города, периодически туда украинская армия стягивает резервы.