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С 1 мая «Почта России» стала единственным оператором, производящим доставку пенсионных выплат наличным способом. Представителями  Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникации Российской Федерации было сделано заявление относительно создания единого оператора.

Согласно официальному заявлению, создание единого оператора позволит сделать процесс контролируемым и «прозрачным». У пенсионеров есть возможность получать выплаты как дома, так и в отделениях «Почты России». При этом граждане РФ все также могут оформить пенсионные выплаты на банковскую карту.

Как стало известно, в отделениях «Почты России» было увеличено число сотрудников для обеспечения непрерывной доставки гражданам РФ пенсионных выплат. Существует вероятность, что компании, которые занимались доставкой пенсий до 1 мая 2023 года, вновь станут выполнять данную обязанность, заключив договор сотрудничества с официальным оператором.

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