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Канал Телеграм «Военная хроника» сообщает о еще одном мощном ударе российских ВС по объектам украинских ВС в Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также в Павлодаре.

По данным канала, в результате атаки, которая произошла 30 апреля, были уничтожены Павлоградский химический завод, а также несколько казарм. Сегодня ночью в Павлограде было снова слышно громкие звуки, но пока неизвестно, какие именно объекты поражены.

Судя по тому, что воздушная тревога не была объявлена везде, можно предположить, что самолеты ВКС РФ использовали как крылатые ракеты, так и планирующие управляемые бомбы ФАБ-500 с дальнего расстояния.

Все эти действия происходят в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, которую российская армия начала в феврале 2022 года.

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