Илон Маск, предприниматель из США и владелец компании Tesla, высказал мнение о миллиардере Джордже Соросе, утверждая, что тот ненавидит человечество. Свое мнение Маск выразил в своем аккаунте в Twitter, пишет РИА Новости.

Маск написал сообщение, в котором сравнил Сороса с Магнето, злодеем из серии фильмов «Люди Икс», который стремился убить все человечество. Один из комментаторов возразил Маску и заявил, что у Сороса есть «благие намерения», но он сталкивается с нападками из-за своих политических убеждений.

В ответ на это Маск сказал, что в основе убеждений Сороса разрушение самой ткани цивилизации и он всех ненавидит.

Ранее в социальных сетях появились слухи о смерти Сороса по причине сердечного приступа. Однако позже сам 92-летний финансист опроверг эти слухи, сообщив, что он жив и приступа у него не было.