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Подразделения вооруженных сил Украины несут огромные потери в живой силе в окрестностях населенного пункта Спорное на Северском направлении Донбасского фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление взятого в плен военнослужащего 14-й бригады нацгвардии ВС Украины Василия Ленива.

По его словам, примерно в 5 часов утра Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм позиций ВС Украины на Северском направлении возле населенного пункта Спорное, где он находился вместе со своими сослуживцами. В результате разрыва артиллерийского боеприпаса в непосредственной близости от украинского бойца, его засыпало обломками укрепления вперемешку с землей так, что он не мог выбраться самостоятельно. В тот день ВС России смогли захватить четыре позиции украинских боевиков.

Российские бойцы вытащили его на следующий день, 9 мая. Ленив рассказал, что их позиции на передовой постоянно находились под обстрелами минометов и «Градов» в режиме 24/7, поэтому все пытались не высовываться из укрытий. По его словам, потери от таких обстрелов в рядах украинских бойцов огромные, причем большая часть солдат становится грузом 200.

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