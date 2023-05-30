Украинские артиллеристы не желают работать на американских гаубицам М777 из-за опасности разрыва орудия, что может привести к гибели личного состава. Об этом рассказал пленный боец вооруженных сил Украины Руслан Олефиренко.

По его словам, во время эксплуатации артиллерийского орудия М777, производства Соединенных Штатом Америки, гаубицу может разорвать на части после очередного залпа. В рядах вооруженных сил Украины было зафиксировано немало подобных случаев, после чего артиллеристы ВСУ начали массово отказываться работать с американской гаубицей.

Олефиренко рассказал, что процесс обучения работы на американской гаубице занял ровно пять дней и проходил на одной из баз НАТО, расположенной в Германии. При этом занятия по теории проводились четыре дня, а один день был выделен на практическое занятие.

Украинский военнопленный также рассказал, что М777 очень часто не перезаряжается, отказывают механизмы, а стволы попросту перегреваются. После отказа Олефиренко служить в артиллерийском расчете он был отправлен в качестве наказания на службу в должности рядового пехотинца в 53-ю механизированную бригаду. В плен к российским бойцам попал на Авдеевском направлении.