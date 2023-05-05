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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осведомлен о готовящемся выводе бойцов частной военной компании «Вагнер» из Артемовска (украинское название Бахмут). Он отметил, что российское руководство ознакомлено с заявлением главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Пескова, он не может прокомментировать данную информацию, поскольку она напрямую относится к ходу специальной военной операции.

Напомним, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о намерении вывода своих подразделений из города Артемовск 10 мая. По словам бизнесмена, основная причина принятия данного решения – дефицит вооружения и боеприпасов у «музыкантов». Пригожин подчеркнул, что полностью готов передать позиции вагнеровцев подразделениям вооруженных сил России.

Напомним, что бойцы ЧВК «Вагнер» на протяжении нескольких месяцев выбивали украинские подразделения из Артемовска. На данный момент под их контролем находится более 80% территории населенного пункта. Украинские боевики закрепились на окраинах города.

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