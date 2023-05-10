Цели специальной военной операции пока полностью не достигнуты, однако определённые важные задачи уже выполнены. Об этом в интервью телеканалу ATV рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля одним из важных достижений назвал постепенную демилитаризацию Украины. В ходе СВО удалось уничтожить множество военных производств, складов с боеприпасами, техникой и так далее. “Удалось изрядно потрепать военную машину Украины”, – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил: ещё одной главной целью СВО является защита жителей Донбасса. Эту цель тоже удалось пока выполнить частично: значительные территории уже освобождены от неонацистов, однако соответствующая работа ещё продолжается – противника нужно отодвинуть на значительное расстояние, чтобы тот не смог обстреливать Донецк и другие города Донбасса артиллерией или системами залпового огня.

Ещё одним важным достижением первого года специальной военной операции Песков назвал присоединение к России новых территорий, за что на соответствующих референдумах высказались большинство их жителей. Прошлой осенью в состав РФ вошло четыре новых субъекта. Это Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.