ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Цели специальной военной операции пока полностью не достигнуты, однако определённые важные задачи уже выполнены. Об этом в интервью телеканалу ATV рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля одним из важных достижений назвал постепенную демилитаризацию Украины. В ходе СВО удалось уничтожить множество военных производств, складов с боеприпасами, техникой и так далее. “Удалось изрядно потрепать военную машину Украины”, – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также напомнил: ещё одной главной целью СВО является защита жителей Донбасса. Эту цель тоже удалось пока выполнить частично: значительные территории уже освобождены от неонацистов, однако соответствующая работа ещё продолжается – противника нужно отодвинуть на значительное расстояние, чтобы тот не смог обстреливать Донецк и другие города Донбасса артиллерией или системами залпового огня.

Ещё одним важным достижением первого года специальной военной операции Песков назвал присоединение к России новых территорий, за что на соответствующих референдумах высказались большинство их жителей. Прошлой осенью в состав РФ вошло четыре новых субъекта. Это Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Вам может понравиться

Военкор Коц назвал главную причину провала предстоящего наступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ начнется со дня на день, но оно в любом случае окажется провальным. Даже если боевикам удастся на отдельных участках прорваться глубоко в тыл российской обороны, они все равно

В Греции заявили о невозможности Украины провести успешное контрнаступление

Киевские власти должны пойти на переговоры с Москвой, а не планировать контрнаступление. Оно всё равно окажется провальным. Такое мнение высказал генерал-майор ВВС Греции в отставке Павлос Христу – передаёт РИА

«Ночной ад»: боевики ВС Украины в панике рассказывают о налете на их позиции российской авиации

Последние несколько ночей в большинстве украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги. Военно-морской флот и Воздушно-космические силы Российской Федерации наносят массированные удары по скоплению живой силы противника, местам хранения бронетехники и