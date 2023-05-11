В распоряжении ВС Украины имеется как высокотехнологичное и очень опасное западное оружие, так и откровенно плохие разработки, не соответствующие современному уровню. Россия внимательно изучает любые образцы, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков телеканалу ATV в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Также он объяснил медленное продвижение российских войск. РФ не ведет войну, отметил Песков, война предполагает полное уничтожение противника, его городов и инфраструктуры. Россия стремится все это сохранить, действует чрезвычайно аккуратно, чем и объясняются медленные темпы специальной военной операции.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что сравнивать военный потенциал Москвы и Киева довольно сложно, но за время СВО РФ неплохо потрепала украинскую армию, лишив ее многих возможностей.