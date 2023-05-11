ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжении ВС Украины имеется как высокотехнологичное и очень опасное западное оружие, так и откровенно плохие разработки, не соответствующие современному уровню. Россия внимательно изучает любые образцы, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков телеканалу ATV в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.

Также он объяснил медленное продвижение российских войск. РФ не ведет войну, отметил Песков, война предполагает полное уничтожение противника, его городов и инфраструктуры. Россия стремится все это сохранить, действует чрезвычайно аккуратно, чем и объясняются медленные темпы специальной военной операции.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что сравнивать военный потенциал Москвы и Киева довольно сложно, но за время СВО РФ неплохо потрепала украинскую армию, лишив ее многих возможностей.

Вам может понравиться

Депутат Чепа: Вашингтон решил переписать историю Второй Мировой

США действительно оказывали военную помощь Советскому Союзу во время Второй Мировой, однако действующее руководство Вашингтона пытается переписать историю, заявляя о собственной победе над фашизмом. Об этом заявил депутат Государственной Думы

Кнутов: ЗРК Patriot ВС Украины не мог сбить российскую ракету «Кинжал»

Пентагон сообщил якобы о перехвате американским ЗРК Patriot, стоящим на вооружении ВС Украины, российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Данным заявлением Вашингтон пытается создать видимость высокой эффективности своего комплекса противоракетной обороны. Об

Военкор Стешин: ВС РФ вскрыли слабые места HIMARS с помощью радиогигиены и средств РЭБ

Российские ВС нашли несколько способов уменьшить эффективность реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ВСУ считали «супероружием». Наши бойцы научились ослеплять и оглушать РСЗО, из-за чего он все реже попадает по