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Россия не ведёт войну против Украины. ВС РФ стараются сохранить, как украинскую инфраструктуру, так и жизни людей. Именно поэтому темпы продвижения российских войск в зоне проведения специальной военной операции не особо быстрые. Об этом в интервью телеканалу ATV рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА “Новости”.

Песков пояснил, что война предполагает полное уничтожение городов, инфраструктуры, а также огромные потери. Россия на Украине ничего этого не делает. Пресс-секретарь главы государства добавил, что главные цели специальной военной операции президент Владимир Путин изложил ещё в самом её начале: денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.

Также Песков рассказал, что Россия в ходе проведения СВО внимательно изучает образцы западного вооружения, которое страны НАТО предоставили Киеву. Со слов Пескова, среди таких образцов есть и плохое, и “опасное оружие”, и высокотехнологичное.

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