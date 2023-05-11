Специальная военная операция затянулась из-за военной помощи Запада Украине. Именно его вмешательство позволяет ВСУ до сих пор оставаться на плаву, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу TV Республики Сербской он также отметил, что именно для противодействия НАТО, который является спонсором и куратором Украины, Россия начала специальную военную операцию. При этом Запад сперва пытался дистанцироваться от конфликта и скрыть, что он спровоцировал это противостояние.

Также в интервью Песков объяснил, что СВО оказалась столь продолжительной, так как Россия не ведет войну. Она не разрушает города, пытается сохранить жизни гражданского населения Украины и инфраструктуру.