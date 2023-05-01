На 1-е мая в игре Minecraft открыли памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Первомайскую демонстрацию посетило более 12 тысяч пользователей, однако игровой сервер был перегружен из-за постоянного пребывающего количества игроков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылклй на пресс-службу ЛДПР.

Отмечается, что в популярной компьютерной игре Minecraft была проведена первая цифровая Первомайская демонстрация, ставшая в итоге самым массовым митингом в России. В мероприятии успело поучаствовать более 12 тысяч человек из разных стран мира, после чего сервер не выдержал и «упал».

По словам депутата Государственной думы от ЛДПР Андрея Свинцова, которые он произнес во время цифрового первомайского митинга, данное мероприятие призвано показать современному обществу важность цифровой среды. Представители ЛДПР будут и дальше использовать различные игровые платформы для привлечения новых сторонников, становясь фактически «первой цифровой партией в Российской Федерации».