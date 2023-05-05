Многие известные артисты, ранее активно участвовавшие в концертах и мероприятиях, посвященных Дню Победы и Великой Отечественной войне, покинули Россию и переехали в другие страны из-за осуждения действий РФ, пишет РИА Новости.

Среди них Чулпан Хаматова, которая выступала на праздновании Дня Победы и играла в спектаклях о ВОВ, но в прошлом году эмигрировала в Латвию и сейчас работает в Новом Рижском театре.

София Ротару также прекратила гастроли в России и заявила, что живет на доходы с недвижимости и ранее заработанные капиталы.

Тамара Гвердцители, ранее являвшаяся хедлайнером концертов о ВОВ и выступавшая на праздничном шоу в Кремлевском дворце, уехала жить в Грузию и не дает прямых ответов на вопросы о своей позиции касательно ситуации на СВО.