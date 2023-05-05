ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Многие известные артисты, ранее активно участвовавшие в концертах и мероприятиях, посвященных Дню Победы и Великой Отечественной войне, покинули Россию и переехали в другие страны из-за осуждения действий РФ, пишет РИА Новости.

Среди них Чулпан Хаматова, которая выступала на праздновании Дня Победы и играла в спектаклях о ВОВ, но в прошлом году эмигрировала в Латвию и сейчас работает в Новом Рижском театре.

София Ротару также прекратила гастроли в России и заявила, что живет на доходы с недвижимости и ранее заработанные капиталы.

Тамара Гвердцители, ранее являвшаяся хедлайнером концертов о ВОВ и выступавшая на праздничном шоу в Кремлевском дворце, уехала жить в Грузию и не дает прямых ответов на вопросы о своей позиции касательно ситуации на СВО.

Вам может понравиться

Сержант РФ под обстрелом ВСУ отремонтировал машину российских десантников

В Минобороны России сообщили, что сержант гвардии Владимир Раздорожный, находясь под обстрелом со стороны украинских Вооруженных сил, смог починить поврежденный автомобиль российских десантников. Боевая машина получила повреждения в результате минометной

Мэр венгерской деревни Керепеш призвал беженцев с Украины вернуться на родину

Мэр деревни Керепеш, расположенной в Венгрии, призвал украинских беженцев покинуть территорию города и вернуться на родину. Он заявил, что не может мириться с изнасилованиями, которые, по его словам, совершили украинские

ВКС России нанесли удар планирующими авиабомбами по украинским объектам под Херсоном

В канале Телеграм RusVesna сообщается, что военные армии РФ нанесли удар по объектам Украины на херсонском направлении при помощи «умных бомб». По данным канала, авиабомбы ВКС России уничтожили склады с