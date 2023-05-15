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Согласно сообщению агентства РИА Новости, аналитики ВМО США, изучив украинский конфликт, пришли к выводу о непригодности своих вертолетов для военных действий.

США обладают крупнейшим авиапарком вертолетов в мире. Сообщается, что сухопутные войска имеют  более 700 ударных вертолетов AH-64 Apache, около 2200 средних военно-транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk различных модификаций и 450 тяжелых вертолетов CH-47 Chinook.

Основной проблемой этого вертолетного парка является его значительный возраст, составляющий около 40 лет. Кроме того, недостаточно ресурсов для проведения ремонтных работ, а появление новой техники ожидается не ранее 2030-х годов.

В рамках замены военно-транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk рассматривается использование быстрых вертолетов Bell V-280 Valor, представляющих собой промежуточное решение между вертолетом и самолетом. Также существует программа Future Attack Reconnaissance Aircraft.

Однако для достижения этих целей армии США необходимо обеспечить дополнительное финансирование, несмотря на уже значительные бюджеты, которые им выделяются.

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