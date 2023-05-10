Если от Киева поступит запрос на системы противоракетной обороны «Железный купол», США передадут ему одну батарею, уже подготовленную к отправке. Помимо этого, Вашингтон готовит еще один комплекс для поставки на Украину, заявил глава Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США Дэниел Карблер.

Напомним, Украина просила у Запада системы «Железный купол» еще до начала СВО, однако получила отказ. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева купить у Израиля эти комплексы противоракетной обороны. В июне 2022 года это повторил посол Украины в Тель-Авиве.

«Железный купол» – это разработка израильской компании Rafael, которая считается сегодня самым эффективным средством для уничтожения ракет малой дальности. Каждая батарея дает возможность достаточно успешно оборонять территорию в 150 квадратных километров, сбивая боезаряды с дальностью 4-70 км.