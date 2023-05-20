Выступая в эфире украинского телевизионного канала «Рада», представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинским пилотам необходимо будет пройти четырехмесячные курсы, чтобы освоить истребители F-16 производства Соединённых Штатов Америки.

По словам Игната, американские военные специалисты из Пентагона протестировали украинских пилотов с боевым опытом на современных симуляторах и тренажерах, чтобы определить время, необходимое для освоение американских боевых истребителей.

По результатам тестов украинских пилотов в Пентагоне заявили, что на их подготовку уйдет всего четыре месяца, а не полгода, как они предполагали раньше. В настоящий момент украинские военнослужащие уже посещают занятия по теории и английскому языку.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат напомнил, что Франция и Великобритания уже согласились обучать украинских пилотов управлению современными истребителями.