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Поврежденный после ракетного удара зенитно-ракетный комплекс Patriot починили и вернули в строй на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх.

Во время брифинга Сингх заявила, что одна из переданных украинской стороне противовоздушных зенитно-ракетных систем американского производства Patriot была повреждена, но ее смогли починить и она уже приступила к работе по защите воздушного пространства Украины.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон предоставил Киеву «некоторую помощь» для быстрого и эффективного ремонта зенитно-ракетного комплекса ЗРК Patriot. Однако, в чем именно заключалась помощь американской стороны, Сингх так и не уточнила.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении на территории Украины пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot вместе с многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) при помощи гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

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