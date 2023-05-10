Системы ПВО Patriot, переданные Украине, показывают свою эффективность. Во всяком случае так утверждают американские военные. Руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер сообщил, что из указанной системы ПВО была сбита российская гиперзвуковая ракета. Слова представителя американского оборонного ведомства приводит ТАСС.

Подробностей Райдер не привёл, предложив на брифинге журналистам за более подробной информацией обратиться в Киев. Тем не менее представитель Пентагона утвердительно ответил на вопрос, идёт ли речь о сбитой гиперзвуковой ракете “Кинжал”.

По данным ТАСС, на Украину поступило уже несколько комплексов Patriot. При этом только один из США. Остальные – из Германии и Нидерландов. Какой именно комплекс сбил российский “Кинжал”, не уточняется. Комплексы Patriot, по заверениям украинских военных, применяются с конца апреля.