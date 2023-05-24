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Американская военная техника могла использоваться во время недавнего проникновения националистических формирований из Украины в Белгородскую область России. В Пентагоне на это заявили, что не давали разрешения Киеву передавать оружие за пределы ВСУ, а сами факты наличия американского вооружения у нападавших требует проверки.

Об этом во время брифинга для журналистов заявил представитель Пентагона Патрик Райдер – сообщает РИА “Новости”.

Райдер указал, что США не одобряли никакой передачи третьей стороне американского вооружения, предоставленного ВСУ, а сам Киев с подобными запросами в Пентагон или иные структуры не обращался. При этом представитель оборонного ведомства Соединённых Штатов отметил, что произошедшее в Белгородской области требует тщательной проверки.

Ранее сообщалось, что террористы, проникшие в приграничный с Украиной регион РФ, имели на вооружении в том числе и бронемашины, произведённые в США. Снимки с ними уже разлетелись по Сети.

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