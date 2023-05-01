Основатель социальной сети «Вконтакте» и «Телеграм» Павел Дуров на своей странице в Instagram (соцсеть, запрещенная в РФ; принадлежит запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской) опубликовал пост со своим фото.

Дуров выложил фотографию с оголенным торсом и сопроводил снимок словами Марка Аврелия: «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности». Марк Аврелий – это римский император из династии Антонинов, философ, представитель последнего стоицизма, последователь Эпиктета. Данное изречение было использовано также в знаменитой кинокартине Ридли Скотта «Гладиатор».

11 апреля предприниматель опубликовал свое первое за год фото, подписав его цитатой: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена». Данное изречение с небольшими вариациями широко распространилось в Сети в период коронавирусной пандемии. Многие приписывали эту цитату таким выдающимся философам, как Платон, Сунь Цзы, Конфуций, Ремарк. Но в реальности эти слова принадлежат американскому писателю-фантасту Майклу Хопфу. Данная фраза содержалась в одном из диалогов в его романе «Те, кто остаются», вышедшем в 2016 году.