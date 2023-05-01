ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основатель социальной сети «Вконтакте» и «Телеграм» Павел Дуров на своей странице в Instagram (соцсеть, запрещенная в РФ; принадлежит запрещенной в России корпорации Meta, признанной экстремистской) опубликовал пост со своим фото.

Дуров выложил фотографию с оголенным торсом и сопроводил снимок словами Марка Аврелия: «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности». Марк Аврелий – это римский император из династии Антонинов, философ, представитель последнего стоицизма, последователь Эпиктета. Данное изречение было использовано также в знаменитой кинокартине Ридли Скотта «Гладиатор».

11 апреля предприниматель опубликовал свое первое за год фото, подписав его цитатой: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена». Данное изречение с небольшими вариациями широко распространилось в Сети в период коронавирусной пандемии. Многие приписывали эту цитату таким выдающимся философам, как Платон, Сунь Цзы, Конфуций, Ремарк. Но в реальности эти слова принадлежат американскому писателю-фантасту Майклу Хопфу. Данная фраза содержалась в одном из диалогов в его романе «Те, кто остаются», вышедшем в 2016 году.

Вам может понравиться

Проливные дожди создают проблемы для ВСУ на линии фронта

На Украине снова дожди. Они в последние месяцы стали одним из главных противников ВСУ, так как бесконечные ливни затапливают окопы и превращают дороги в смертельные ловушки для бронетехники. Портал «Русская

Кнутов: ВС РФ наносят упреждающие удары для срыва контрнаступления ВСУ

Переносы контрнаступления ВСУ связаны не только с погодой, но и с успешными действиями ВС РФ. Они точными ударами по военным объектам срывают контратакующие действия противника. рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Пакистан собирается передать Украине зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II

Пакистан решил помочь Украине усилить противовоздушную оборону и отправить в Киев зенитно-ракетные комплексы Anza Mark-II. Это мобильные ЗРК, разработанные компанией Кахута Рисерч Лабораторис, способные сбивать воздушные цели, летящие на высоте