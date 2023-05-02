Страны Запада не прекращают оказывать давление на Россию. Особенно это касается военной сферы. Об этом в интервью газете “Известия” рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что НАТО усиливает своё присутствие в странах Восточной Европы – там разворачиваются дополнительные воинские контингенты. Патрушев привёл данные о численности американских солдат в Европе. По его словам, их уже около 60 тысяч.

О попытках давления на Россию со стороны Запада свидетельствуют также модернизация военной инфраструктуры НАТО (особенно вблизи российских границ), увеличенные масштабы и интенсивность подготовки войск Североатлантическим блоком.

Кроме военной сферы, Запад продолжает оказывать на Россию политическое и экономическое давление, сообщил секретарь Совета безопасности РФ.

В интервью “Известиям” Патрушев также раскрыл истинную причину, по которой США поддерживают киевские власти. Секретарь Совбеза рассказал, что Вашингтону от Украины необходима территория, которая богата природными ресурсами. При этом, кто будет жить на этой территории, США не особо важно, но для американцев предпочтительно, чтобы традиционного населения там не было. Именно этим и объясняется концепция войны Запада с Россией до последнего украинца, подчеркнул секретарь Совета безопасности.