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Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, рассказал в интервью изданию «Известия», что сохранение Украины как государства не является приоритетом для Вашингтона.

По его словам, Киев нужен американцам только как объект эксплуатации природных ресурсов без учета интересов населения.

Представитель России также заявил, что в течение 30 лет действия Соединенных Штатов Америки на Украине привели к уменьшению численности населения вдвое.

10 октября Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины в ответ на террористические действия киевского режима.

На данный момент на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ, начатая в феврале 2022 года с целью демилитаризации страны и денацификации ее властей.

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