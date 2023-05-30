Известный российский актер Александр Пашутин в интервью aif.ru прокомментировал высказывания журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ), который стал известен как автор и ведущий программы «600 секунд» в конце 1980-х годов. В связи с недавними высказываниями Невзорова Пашутин выразил свое мнение по этому поводу.

После переезда Невзорова в Израиль он стал давать интервью, в которых распространяет русофобские взгляды. В одном из таких интервью он назвал Федора Достоевского «идеологом русского фашизма» и себя – русофобом. Он также заявил, что «в русской культуре русского примерно столько же, сколько в джинсах Levi’s, сшитых на Ивановской фабрике русской ткачихой». Невзоров также выразил ненависть к своей русской национальности и выразил желание перелить себе кровь украинца, чтобы не иметь «ни капли русской крови».

Александр Пашутин откликнулся на эти слова, поддержав Невзорова в его решении переливания крови. Он предложил ему обратиться в институт переливания крови, где можно влить ему кровь крысы или гиены. По словам Пашутина, только люди с кровью крысы могут высказывать подобные слова о своей стране и народе.