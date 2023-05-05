Институт национальной памяти Польши провел прямую трансляцию процесса сноса памятника Благодарности Красной армии, расположенного в населенном пункте Глубчице Опольского воеводства.

На место расположения монумента была доставлена специальная строительная техника, а за процессом демонтажа наблюдали представители местных властей и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.

Напомним, что на пересечении улиц Жиромского и Складовской-Кюри в 1945 году был возведен памятник Благодарности Красной Армии, который увековечивал память о 676 солдатах 1-го Украинского фронта, отдавших свои жизни в боях за освобождение польского города в марте 1945 года.

Еще в 2017 году польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных строев в названиях объектов, зданий и помещений публичного пользования. В соответствии с данным законом за последние годы на территории Польши было демонтировано сотни памятников погибшим красноармейцам.