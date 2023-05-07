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Контрудар на Бахмутском направлении, который генерал Александр Сырский на заседании ставки клятвенно обещал нанести 5-6 мая, снова откладывается. В качестве причины снова стали дожди, которые начались без согласования с командующим Сухопутными войсками ВСУ, пишет портал «Военное обозрение»,

Сырский заявляет, что ненастная погода, которая не дает Украине задействовать танки, другое тяжелое вооружение и технику – это результат использования российскими военными «климатического оружия».

Впрочем, заявления Сырского о переносе контрнаступления вполне могут оказаться попыткой ввести в заблуждение ВС РФ. Все дело в том, что в расположенных неподалеку от Артемовска Северске, Часовом Яре, Славянске и Константиновке уже сосредоточены крупные силы противника. Которые ждут приказа к атаке.

Ряд экспертов также считает, что Киев таким образом отвлекает внимание от направления главного удара. Не исключено, что это будет Запорожская или Херсонская область.

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