В Сети появилось видео, опубликованное представителем Одесской областной военной администрации Сергеем Братчуком, на котором он показал деятельность одного из украинских подразделений с названием «Люфтваффе».

Одно из подразделений аэроразведки территориальной обороны вооруженных сил Украины получило названием «Люфтваффе», так называются германские военно-воздушные силы. В Телеграм-канале представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в воскресенье было опубликовано видео, посвященное деятельности данного подразделения.

На опубликованных кадрах можно узнать о деятельности украинского подразделения аэроразведки и увидеть украинских боевиков с нацистскими нашивками. Причем нашивки выполнены в стиле бойцов нацисткой Германии, а не современных немецких сил. В описании к видеоролику указывается полное название подразделения, а именно «Аэроразведка Криворожской отдельной территориальной обороны «Люфтваффе».