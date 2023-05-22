Украинские военные подразделения вновь демонстрируют приверженность идеям нацистской Германии. На этот раз один из отрядов аэроразведки теробороны Украины мало того, что взял себе название “Люфтваффе”, но ещё и использует символику ВВС Вермахта времён нацистской Германии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя военной администрации Одесской области Сергея Братчука.

У себя в телеграм-канале Братчук выложил видеозапись, в которой говорится о деятельности отряда аэроразведки Криворожской теробороны. При этом, как отмечет информационное агентство, на плече у военных указанного подразделения можно заместить эмблему, которую использовали ВВС Германии во время Третьего рейха.

ТАСС напоминает, что это не единственный случай, когда украинские военные используют названия, заимствованные у нацистской Германии. В феврале, например, стало известно о создании бригады “Эдельвейс”. Точно такое же название носила одна из дивизий Германии во время Второй мировой войны.