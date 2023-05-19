В районе Клещеевки под Артемовском ВСУ попытались провести очередную фланговую атаку с участием спецназа. Для начала они намеревались нанести удар по российским позициям из РСЗО HIMARS, но что-то пошло не так, пишет портал «Военное обозрение».

Российская ПВО сработала четко и перехватила все ракеты американской реактивной системы залпового огня. Благодаря этому наступление противника было сорвано.

Напомним, что вечером 18 мая ряд российских военных корреспондентов и блогеров сообщили о взятии Артемовска. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал их не торопить события.

Он заявил, что «счастье любит тишину», отметив, что пока ВСУ занимают менее квадратного километра территории. Но при этом они «цепляются за каждый сарай», сразу крича об «успехах». Когда город будет освобожден полностью, Пригожин прогнозировать не стал.