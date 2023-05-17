Одной из главных задач командования ВС России в настоящий момент является смещение линии фронта как можно дальше от границы Белгородской области. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший депутат Харьковского городского совета Константин Кеворкян.

По его словам, чтобы избавиться от регулярных обстрелов населенных пунктов Белгородской области необходимо сместить линию боевых действий ближе к Харькову. Поэтому российским войскам необходимо форсировать реку Оскол и закрепляться на противоположном берегу с целью освободить населенный пункт Купянск.

В таком случае снабжение большой части группировки ВС Украины в Харьковской области будет значительно затруднено, поскольку в Купянске находится крупный железнодорожный узел.

Напомним, что российским подразделениям удалось освободить небольшой населенный пункт Масютовка в Харьковской области, что позволит переправиться на правый берег реки Оскол и создать там плацдарм для дальнейшего окружения Купянска.