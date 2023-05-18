Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о возможном приезде в Артемовск министра обороны Сергея Шойгу. Он заявил, что представители военного ведомства в городе замечены пока не были.

«Никого из министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и в принципе Бахмут в туристические маршруты не входит», – ответил Пригожин на запрос издания GLAVNY.TV о вероятной поездке чиновников военного ведомства в Артемовск.

Ранее основатель «Группы Вагнера» высказался в том духе, что в Артемовске уже сейчас находится глава военного ведомства, причем приехал он туда примерно неделю назад. На недоуменные вопросы журналистов по этому поводу Пригожин ответил, что имел в виду будущего руководителя Минобороны.

Напомним, что под контролем ВС РФ сейчас находится 99 процентов территории Бахмута. По сообщениям западных экспертов, ВСУ удерживает лишь часть одной улицы в западных районах города.