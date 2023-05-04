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На Западе уже пытались использовать орлов для борьбы с БПЛА, однако успеха достичь не удалось. Эта идея не реализуема, рассказал орнитолог Александр Сорокин.

Так он прокомментировал инициативу ряда депутатов Госдумы задействовать дрессированных орлов в качестве своеобразного оружия против беспилотников. Орнитолог объяснил, что этих хищных птиц можно выдрессировать, однако бороться с дронами они не смогут.

Некоторые беспилотники превосходят орлов по скорости, поэтому птицы банально не смогут догнать их, чтобы уничтожить. Кроме того, орлы могут получать серьезные травмы, столкнувшись с винтами дронов.

По мнению Сорокина, проблему беспилотных аппаратов нужно решать путем развития новых технологий.

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