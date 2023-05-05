Глава правительства Венгрии, Виктор Орбан, считает, что в реальности невозможно победить ядерную державу и что русский народ не будет молча смотреть, как рушат его политическую систему.

Он уверен, что в конфликте на Украине не будет победителей, останутся только проигравшие. Орбан отметил, что Украина зависит от финансирования и вооружения, предоставляемых ей странами НАТО.

Он также подчеркнул, что хотя современные системы вооружения Запада и финансы Соединенных Штатов Америки являются серьезным преимуществом, население и армия России гораздо больше, и у нее есть большой опыт в истории оружейного производства и самый крупный ядерный арсенал во всем мире.

Орбан также сказал, что украинский конфликт будет прекращен только тогда, когда страны Запада перестанут финансировать эту страну.