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Холдинг “Высокоточные комплексы” который входит в государственную корпорацию “Ростех”, на недавно завершившейся выставке MILEX-2023 в Минске сообщил о завершении разработки новой версии управляемого снаряда. Он предназначен специально для запуска с беспилотных аппаратов.

Отмечается, что опытная эксплуатация снаряда завершена. Она подтвердила все заявленные характеристики и возможности нового боеприпаса.

В настоящий момент ВС РФ используют в зоне специальной военной операции 152-миллиметровые снаряды “Краснополь”, которые запускают САУ “Коалиция-СВ”, “Мста-С” и “Акация. Также боеприпас подходит для буксируемых гаубиц “Мста-Б” и Д-20.

Точность поражения целей обеспечивает их подсветка лазерным целеуказателем-дальномером на последнем этапе полета.

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