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Беспилотные аппараты «Ланцет» от компании Zala Aero, входящей в концерн «Калашников», продолжают громить натовскую технику на Украине. На этот раз под удар барражирующего боеприпаса попал британский ЗРК Stormer HVM.

Портал «Военное обозрение» публикует видеозапись атаки дрона на зенитно-ракетный комплекс и отмечает, что Stormer предназначен как раз для перехвата низколетящих целей и должен демонстрировать эффективность уничтожения беспилотных аппаратов. Но с «Ланцетом» ему справиться не удалось.

Самоходный ЗРК пытался спрятаться от дрона-камикадзе в лесу, но сделать этого не успел. Что интересно, украинский экипаж, в отличие от зенитно-ракетного комплекса, успел увидеть заходящий на цель «Ланцет» и спасся бегством.

Авторы публикации отмечают, что еще один Stormer был уничтожен «Ланцетом» 11 марта текущего года. Но тогда экипажу повезло значительно меньше.

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