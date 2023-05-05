Вновь назначенный заместитель командира «Группы Вагнера» Михаил Мизинцев приехал в тренировочный лагерь бойцов ЧВК и пообщался с командованием. Он провел первое занятие, а также разобрал несколько тактических приемов с подчиненными.

Кроме того, Мизинцева заинтересовало, каким образом опытные «музыканты» обучают новобранцев.

Один из штурмовиков пояснил, что разбор тактик осуществляется на примерах реальных боевых действий, в которых сейчас участвует ЧВК. Бои разбираются до мельчайших деталей, что позволяет получить представление о том, что ждет новичков в зоне специальной военной операции.

Боец также добавил, что осуществляется разбор не только удачных моментов боя, но и допущенных «вагнеровцами» грубых ошибок. Это дает возможность собрать все тактические приемы и создать из них безупречную и универсальную стратегию.