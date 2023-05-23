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Опубликованное в Сети видео показывает, как российские военные с использованием легких дронов-камикадзе успешно нанесли удар по украинскому танку Т-64, выводя его из строя.

Сначала один из квадрокоптеров атакует бронетехнику, и оператор может видеть полет дрона в режиме видеоотображения от первого лица (FPV). Удар наносится в заднюю часть башни танка.

Взрывчатого заряда на легком беспилотнике оказалось недостаточно, и дрон лишь повредил оборудование, не смогши пробить броню Т-64. Танк быстро вступает в движение и покидает развалины, где он скрывался, чтобы перебраться в безопасное место.

Однако бронетехнике не удается скрыться с поля боя. Второй беспилотник атакует танк сзади. На объективных видеокадрах видно, как украинский танк выходит из строя и застывает без движения посреди улицы.

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