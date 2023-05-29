Командир расчета ТОС-1А «Солнцепек» из Западного военного округа под позывным Урал рассказал о успешной операции, в ходе которой одним термобарическим снарядом был уничтожен украинский опорный пункт с противником в Донбассе, сообщает РИА Новости. Кадры этой операции на Сватовском направлении оказались в распоряжении агентства.

Урал описал процесс операции, отметив, что после получения команды, их расчет выехал на позицию, провел расчеты и совершил выстрел. Затем они немедленно откатились назад. Цель была поражена с первого выстрела, что считается отличным результатом, подчеркнул Урал.

Он подчеркнул, что уничтожение противника является рутинной работой. В настоящее время средний расход составляет один-два термобарических снаряда на одну цель. Это связано с накопленным боевым опытом, повышенной точностью и эффективностью стрельбы.

Термобарический боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, а затем происходит детонация, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.